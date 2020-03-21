Про це повідомляє офіційний сайт ІІХФ.

Джерело - ІІХФ.

Чемпіонат світу з хокею у 2020 не відбудуться в цьому році.

Про це повідомляє офіційний сайт ІІХФ.

Відповідне рішення було ухвалене радою організації в зв'язку з триваючою пандемією коронавіруса.

Турнір мав відбутися в швейцарських Цюріху та Лозанні з 8 по 24 травня 2020 року.

Відзначається, що в організації немає можливості перенести ЧС-2020 з Швейцарії в іншу країну.

Нагадаємо, чемпіонат світу зі снукеру відкладено на невизначений час. Раніше, 14-річний українець став чемпіоном Європи.