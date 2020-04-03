Визначився переможець першого онлайн-батлу Без ключок

Гравець донеччан обіграв Коваленка

Джерело - УХЛ.

Українська хокейна ліга спільно з ТМ Parimarch провели перший онлайн-батл Без ключок на YouTube-каналі УХЛ.

Про це повідомляє прес-служба ліги.

Першими в битві поза льоду зійшлися гравці Донбасу і Дніпра Севастян Карпенко і Микита Коваленко.

Хокеїсти влаштували справжню битву гумору і жартів, паралельно відповівши на всі запитання вболівальників і розповівши, чим вони займаються вдома на карантині.

У будь-якому батлі, як і в хокейному матчі, є переможець і переможений, так що гравці розіграли чемпіонський титул в кілька етапів - починаючи з перевірки на чесність і відданість уболівальникам і закінчуючи битвою на найсмішніше і точно підібрана назва до хокейної фотографії.

Також обох гравців перевірили на знання історії УХЛ, а в кінці хокеїсти побажали всім уболівальникам міцного здоров'я і веселого проведення часу.

"Бажаю всім, щоб цей карантин швидше пройшов і в усі країни, в тому числі і нашу, повернувся нарешті хокей. Всім бажаю міцного здоров'я і гарного настрою, а також, щоб ми всі разом зустрічали літо вже на природі й насолоджувались цим часом року за межами своїх квартир", - сказав Карпенко.

Раніше, найкращі шайби плей-оф Української хокейної ліги.