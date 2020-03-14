Клуби НХЛ продовжать платити гравцям за контрактами, незважаючи на зупинку сезону

До закінчення регулярного чемпіонату передбачені ще три виплати

Джерело - ESPN.

Клуби НХЛ вирішили виплачувати гравцям зарплатню незважаючи на призупинення сезону на невизначений термін.

Про це розповів заступник комісіонера НХЛ Білл Дейлі.

До закінчення регулярного чемпіонату передбачені ще три виплати.

Колективна угода дає власникам клубів можливість домовитися про зниження зарплати для гравців в тому випадку, якщо ліга призупиняє, припиняє або скорочує операції через війну або інші причини, що не залежить від ліги або клубів.

Якщо домовленість не досягнута, то сума зарплати може бути визначена нейтральним арбітражем.

Нагадаємо, зал хокейної слави в Торонто закрили до 6 квітня через коронавірус.