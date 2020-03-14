Зал хокейної слави в Торонто закрили до 6 квітня через коронавірус

Зал хокейної слави в Торонто був закритий через загрозу поширення коронавируса.

Про це повідомляє прес-служба закладу.

"У зв'язку з безпрецедентними обставинами, що виникли в результаті пандемії коронавіруса, Зал хокейної слави буде закритий в суботу, 14 березня", - йдеться в заяві.