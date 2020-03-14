Зал хокейної слави в Торонто закрили до 6 квітня через коронавірус

Джерело - Чемпіон.
Зал хокейної слави в Торонто був закритий через загрозу поширення коронавируса.
Про це повідомляє прес-служба закладу.
"У зв'язку з безпрецедентними обставинами, що виникли в результаті пандемії коронавіруса, Зал хокейної слави буде закритий в суботу, 14 березня", - йдеться в заяві.
Due to unprecedented circumstances resulting from the coronavirus pandemic, the Hockey Hall of Fame will be closed effective Saturday, March 14, 2020. https://t.co/XMtprtcwWZ pic.twitter.com/amGWMYPlF9— Hockey Hall of Fame (@HockeyHallFame) March 13, 2020
12 березня НХЛ оголосила про припинення сезону через загрозу поширення коронавируса.