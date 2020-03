Зал хокейної слави в Торонто закрили до 6 квітня через коронавірус

Зал хокейної слави в Торонто був закритий через загрозу поширення коронавируса.

Про це повідомляє прес-служба закладу.

Due to unprecedented circumstances resulting from the coronavirus pandemic, the Hockey Hall of Fame will be closed effective Saturday, March 14, 2020. https://t.co/XMtprtcwWZ pic.twitter.com/amGWMYPlF9