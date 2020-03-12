НХЛ зупинила регулярний чемпіонат

НХЛ повторила рішення НБА

Національна хокейна ліга оголосила, що припиняє регулярний сезон на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба ліги.

НХЛ після консультацій з профспілкою гравців і клубами повторила рішення НБА, яка трохи раніше зупинила свій чемпіонат.

Поки що сезон не значиться як скасований. У заяві зазначено, що НХЛ зупиняє діяльність на невизначений час, але ще сподівається закінчити сезон і вручити Кубок Стенлі.

До кінця регулярного сезону командам залишалося провести по 11-13 матчів кожної.

Нагадаємо, чемпіонат світу з хокею скасували через коронавірус.