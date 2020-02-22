Сент-Луїс знищив Даллас, перемоги Рейнджерс та Бостона. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, регулярний чемпіонат
22 лютого
Кароліна - Нью-Йорк Рейнджерс 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Нью-Йорк Айлендерс - Детройт 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Даллас Старз - Сент-Луїс 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
Чикаго - Нашвілл 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Калгарі - Бостон 3:4 (3:3, 0:1, 0:0)
Едмонтон - Міннесота 3:5 (2:1, 1:2, 0:2)
Анахайм - Колорадо 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Раніше, Торонто розгромив Піттсбург.
Також, Вегас обіграв Вашингтон.