Торонто розгромив Піттсбург, Монреаль дотиснув Вашингтон. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, регулярний чемпіонат
20 лютого
Вашингтон - Монреаль 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
Колумбус - Філадельфія 3:4 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 0:1)
Нью-Джерсі - Сан-Хосе 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Торонто - Піттсбург 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Оттава - Вінніпег 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
Сент-Луїс Блюз - Арізона 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Вегас - Тампа Бей 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Лос-Анджелес Кінгз - Флорида 5:4 (2:2, 2:1, 1:1)
Нагадаємо, Вегас обіграв Вашингтон.
Раніше, Бостон обіграв Рейнджерс.