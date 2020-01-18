Дніпро знищив Динамо у регулярному чемпіонаті

Дніпро знову обіграв Динамо

Джерело - Чемпіон.

У Харкові відбувся перенесений матч 12-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч між МХК Динамо і Дніпром.

Команди провели другий поєдинок за два дні - вчорашня зустріч завершилася перемогою херсонців 4:3.

УХЛ. Регулярний чемпіонат

12 тур, 18 січня

Динамо - Дніпро 3: 9 (1:3, 1:3, 1:3)

Шайби: 0:1 Ромащенко (Каракулько, Шибаєв), 3:30. 0:2 Пугачов (Білоусов, Ромащенко), 7:15. 1:2 Геворкян (Фірсов - менш.), 13:03. 1:3 Пугачов (Ромащенко, Матерухін), 15:48. 1:4 Афанасьєв (Кузьмик, Жвачкін - більш.), 21:58. 1: 5 Дорофєєв (Василенков, Каракулько - більш.), 29:28. 1:6 Каракулько (Василенков), 33:51. 2:6 Панков (Абаджян, Шуба), 38:45. 3:6 Борисов (Геворкян, Абаджян - більш.), 48:22. 3:7 Кузьмик (Афанасьєв, Чернишенко), 52:51. 3:8 Коваленко (Ромащенко, Афанасьєв), 54:52. 3:9 Кузьмик (Афанасьєв, Хомутов), 59:55.

Нагадаємо, Донбас по булітах обіграв Кременчук у регулярному чемпіонаті

Раніше, Дніпро дотиснув Динамо.