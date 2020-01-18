 Донбас по булітах обіграв Кременчук у регулярному чемпіонаті | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Донбас по булітах обіграв Кременчук у регулярному чемпіонаті

Сьогодні 17:07 188 0
Донбас обіграв лідера чемпіонату
Донбас по булітах обіграв Кременчук у регулярному чемпіонаті
#УХЛ, #Донбас, #Кременчук

Джерело - Чемпіон.

У центральному матчі 29 туру УХЛ Кременчук приймав Донбас.

Основний час матчу в Кременчуці завершився внічию 4:4. В овертаймі закинутих шайб не було, а в серії булітів переміг Донбас - 5:4. 

УХЛ. Регулярний чемпіонат

29-й тур, 18 січня

Кременчук – Динамо 4:5 ПБ (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 0: 1 - Коренчук - 5:24, 1: 1 - Толстушко (Ворона, Гриценко - біл.) - 12:16 2:1 - Гриценко (Савченко, Ворона) - 21:57 2:2 - Костиков (Уїлсон) - 22:26 2:3 - Подзіньш (Буценко) - 27:59, 3:3 - Гриценко (Ворона, Толстушко) - 35:24, 3:4 - Никифоров (Шишлянніков, Вілсон) - 46:49, 4:4 - Пукса (Александров) - 47:47, 4:5 - Карамнов - переможний буліт.

Раніше, Дніпро дотиснув Динамо у регулярному чемпіонаті.

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