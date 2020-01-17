Дніпро дотиснув Динамо у регулярному чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.
У матчі 29 туру Динамо Харків приймав херсонський Дніпро.
Попри конкурентну боротьбу матч завершився із перемогою гостів, які закинули переможну шайбу наприкінці матчу.
УХЛ. Регулярний чемпіонат
29-й тур, 17 січня
Динамо Харків – Динамо 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)
Шайби: 1:0 Бутенко, 2:45; 1:1 Жвачкін (Кузьмик, Янішевський), 13:34; 1:2 Кузьмик (Матусевич), 18:09; 1:3 Чернишенко (Ромащенко), 34:46; 2:3 Геворкян (Борисов), 40:47; 3:3 Геворкян (Фірсов, - більш), 47:39; 3:4 Матерухін (Білоусов), 55:45
Раніше, Кременчук переміг в овертаймі Дніпро.
Нагадаємо, Донбас познущався з Динамо у регулярному чемпіонаті.