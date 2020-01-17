Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, Регулярний чемпіонат
17 січня
Колумбус - Кароліна 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Флорида - Лос-Анджелес 4:3 (1:0, 1:0, 2:3)
Айлендерс - Рейнджерс 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Торонто - Калгарі 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Філадельфія - Монреаль 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Вашингтон - Нью-Джерсі 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Бостон - Піттсбург 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Оттава - Вегас 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Міннесота - Тампа-Бей 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Нашвілл - Анагайм 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Даллас - Баффало 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Колорадо - Сан-Хосе 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Ванкувер - Арізона 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Раніше, Флорида розгромила Торонто.
Нагадаємо, Колумбус розгромив Вегас.