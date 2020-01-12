Колумбус розгромив Вегас, Монреаль вирвав перемогу в Оттави. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, Регулярний чемпіонат
12 січня
Баффало – Ванкувер 3:6 (1:1, 1:1, 1:4)
Айлендерс – Бостон 2:3 (1:0, 0:1, 1:1)
Вашингтон – Нью-Джерсі 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
Кароліна – Лос-Анджелес 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Філадельфія – Тампа-Бей 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Оттава – Монреаль 1:2 (0:1, 0:0, 1:0)
Сент-Луїс – Рейнджерс 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)
Чикаго – Анагайм 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Вегас – Колумбус 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Калгарі – Едмонтон 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
Сан-Хосе – Даллас 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Раніше, Рейнджерс обіграли Нью-Джерсі.
Нагадаємо, Нешвілл звільнив головного тренера.