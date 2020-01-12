 Колумбус розгромив Вегас, Монреаль вирвав перемогу в Оттави. Результати матчів НХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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Колумбус розгромив Вегас, Монреаль вирвав перемогу в Оттави. Результати матчів НХЛ

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У НХЛ зіграно 11 матчів
Колумбус розгромив Вегас, Монреаль вирвав перемогу в Оттави. Результати матчів НХЛ
#НХЛ, #Вегас

Джерело - Чемпіон.

У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

НХЛ, Регулярний чемпіонат
12 січня

Баффало – Ванкувер 3:6 (1:1, 1:1, 1:4)

Айлендерс – Бостон 2:3 (1:0, 0:1, 1:1)

Вашингтон – Нью-Джерсі 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Кароліна – Лос-Анджелес 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Філадельфія – Тампа-Бей 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Оттава – Монреаль 1:2 (0:1, 0:0, 1:0)

Сент-Луїс – Рейнджерс 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Чикаго – Анагайм 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Вегас – Колумбус 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Калгарі – Едмонтон 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

Сан-Хосе – Даллас 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Раніше, Рейнджерс обіграли Нью-Джерсі.

Нагадаємо, Нешвілл звільнив головного тренера.

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