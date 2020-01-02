 Відомий склад ветеранської збірної України на міжнародний Різдвяний турнір | Хокей | Champion.com.ua
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Відомий склад ветеранської збірної України на міжнародний Різдвяний турнір

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До складу збірної увійшло 20 хокеїстів
Відомий склад ветеранської збірної України на міжнародний Різдвяний турнір
#Сеуканд, #Мінськ

Джерело - fhu.com.ua.

З 3 по 7 січня у Мінську відбудеться шістнадцятий міжнародний Різдвяний турнір любителів хокею на приз президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка. 

Дванадцять команд-учасниць будуть розділені на чотири групи: Білорусь, збірна Міжнародної федерації хокею, США (група А), ОАЕ, збірна Балкан, Китай (Група В), Швейцарія, Фінляндія, Україна (Група С), Німеччина, Росія і збірна Балтії (група D).

Українська команда буде виступати під керівництвом Олександра Сеуканда у такому складі: Вадим Селіверстов, Тимофій Гаврилов - Сергій Климентьєв, Сергій Садій, Олександр Побєдоносцев, Роман Щербатюк, Олександр Савицький, Денис Ісаєнко, Ігор Кугут - Вадим Сисюк, Олег Шафаренко, Артем Бондарєв, Андрій Срюбко, Олександр Ісаєв, Роман Сальніков, Іван Лаоріонов, Сергій Варламов, Сергій Харченко, Дмитро Христич, Сергій Мазур.

Відзначимо, що перша гра нашої команди відбудеться  3 січня о 13:00 проти швейцарців. 

Розклад турніру:

03.01.2020 (п’ятниця) 

13:00 Україна – Швейцарія

13:30 Китай – ОАЕ

17:30 Церемонія відкриття турніру

19:00 Білорусь – збірна команда Міжнародної федерації

19:30 Збірна Балтії – Німеччина

04.01.2020 (субота) 

13:00 Росія – Збірна Балтії

13:30 Фінляндія - Україна

19:00 США – Білорусь

19:30 Збірна Балкан – Китай

05.01.2020 (неділя) 

13.00 Німеччина – Росія

13:30 Збірна команда Міжнародної федерації – США

19:00 Швейцарія – Фінляндія

19:30 ОАЕ – Збірна Балкан

 06.01.2020 (понеділок) 

10:00 Майстер-клас для учасників турніру Золота шайба

10:30 C3-D3

13:00 Cl -D1 (B1-D1)

13:30 C2-D2

16:30 АЗ-ВЗ

19:00 А1 -В1 (А1-С1)

19:30 А2-В2

07.01.2020 (вівторок) 

10:00 Турнір Золота шайба: матч за 3-є місце

12:00 Матч збірних команд турніру

13:00 Матч за 3-є місце

15:00 Турнір Золота шайба: фінал

18:00 Початок розважальної програми

19:00 Фінал

Церемонія закриття

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