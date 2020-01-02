Відомий склад ветеранської збірної України на міжнародний Різдвяний турнір

Джерело - fhu.com.ua.
З 3 по 7 січня у Мінську відбудеться шістнадцятий міжнародний Різдвяний турнір любителів хокею на приз президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка.
Дванадцять команд-учасниць будуть розділені на чотири групи: Білорусь, збірна Міжнародної федерації хокею, США (група А), ОАЕ, збірна Балкан, Китай (Група В), Швейцарія, Фінляндія, Україна (Група С), Німеччина, Росія і збірна Балтії (група D).
Українська команда буде виступати під керівництвом Олександра Сеуканда у такому складі: Вадим Селіверстов, Тимофій Гаврилов - Сергій Климентьєв, Сергій Садій, Олександр Побєдоносцев, Роман Щербатюк, Олександр Савицький, Денис Ісаєнко, Ігор Кугут - Вадим Сисюк, Олег Шафаренко, Артем Бондарєв, Андрій Срюбко, Олександр Ісаєв, Роман Сальніков, Іван Лаоріонов, Сергій Варламов, Сергій Харченко, Дмитро Христич, Сергій Мазур.
Відзначимо, що перша гра нашої команди відбудеться 3 січня о 13:00 проти швейцарців.
Розклад турніру:
03.01.2020 (п’ятниця)
13:00 Україна – Швейцарія
13:30 Китай – ОАЕ
17:30 Церемонія відкриття турніру
19:00 Білорусь – збірна команда Міжнародної федерації
19:30 Збірна Балтії – Німеччина
04.01.2020 (субота)
13:00 Росія – Збірна Балтії
13:30 Фінляндія - Україна
19:00 США – Білорусь
19:30 Збірна Балкан – Китай
05.01.2020 (неділя)
13.00 Німеччина – Росія
13:30 Збірна команда Міжнародної федерації – США
19:00 Швейцарія – Фінляндія
19:30 ОАЕ – Збірна Балкан
06.01.2020 (понеділок)
10:00 Майстер-клас для учасників турніру Золота шайба
10:30 C3-D3
13:00 Cl -D1 (B1-D1)
13:30 C2-D2
16:30 АЗ-ВЗ
19:00 А1 -В1 (А1-С1)
19:30 А2-В2
07.01.2020 (вівторок)
10:00 Турнір Золота шайба: матч за 3-є місце
12:00 Матч збірних команд турніру
13:00 Матч за 3-є місце
15:00 Турнір Золота шайба: фінал
18:00 Початок розважальної програми
19:00 Фінал
Церемонія закриття
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