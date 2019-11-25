 Анонс матчу Донбас - Дніпро в рамках перенесеного 16-го туру УХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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Анонс матчу Донбас - Дніпро в рамках перенесеного 16-го туру УХЛ

Сьогодні 16:10 165 0
Команди зіграють четвертий очний поєдинок в цьому сезоні
Анонс матчу Донбас - Дніпро в рамках перенесеного 16-го туру УХЛ

Джерело - Чемпіон.

Завтра, 26 листопада, Донбас і Дніпро в Дружківці проведуть матч в рамках перенесеного 16-го туру чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч. 

26 листопада

18:30 Донбас — Дніпро.

пряма трансляція — телеканал XSPORT та сайт УХЛ

На дружківській арені Альтаїр донеччани прийматимуть сусіда по турнірній таблиці - херсонський Дніпро. На даний момент донецький клуб з 32 очками після 15 зіграних матчів закріпився на третьому місці, а "щуки" за 16 поєдинків набрали 37 очок і розташувалися на другій сходинці.

Минулий тур Донбас завершив сухою поразкою від Кременчука, пропустивши в меншості по шайбі в кожному періоді. До слова, у свою чергу, для донеччан всі 4 спроби розіграти зайвого гравця не увінчалися гольовим успіхом. Навіть з огляду на те, що в Кременчук донецька команда їхала на куражі після рекордної перемоги над МХК Динамо (17:0), забити "містянам" Донбасу так і не вдалося.

На відміну від команди Сергія Вітера, Дніпро здобув перемоги в чотирьох попередніх турах, а останньої поразки "щуки" зазнали якраз-таки від Донбасу з рахунком 0:1 на своїй домашній арені. Відзначимо, що загальний рахунок минулих чотирьох перемог Дніпра склав 33:9.

Всього в поточному сезоні УХЛ-Парі-Матч команди встигли провести три очних зустрічі - дві з них залишилися на рахунку команди з Херсона. Найращими бомбардирами "щук" в матчах проти Донбасу є Денис Василенков і Сергій Дорофєєв, які відзначилися у воротах донеччан по 4 рази. У донеччан, в свою чергу, найчастіше результативними діями відрізнялися Віталій Лялька і Олександр Яковлєв - на рахунку у гравців 2 (0+2) і 2 (1+1) очок відповідно.

Статистика кидків говорить про те, що Донбас перекидав свого опонента з Херсона з рахунком 90:83. Однак, навіть в тих матчах, де кидкова перевага була явно на боці донеччан - "щукам" все одно вдавалося вирвати перемогу.

У Донбасу, після важкого етапу на Континентальному кубку, стоїть завдання якомога швидше відігравати втрачені очки в національному чемпіонаті і відвойовувати лідерські позиції у Кременчука та Дніпра, які набрали потужний хід. У будь-якому випадку, не дивлячись на підсумковий результат, матч обіцяє запеклу боротьбу і видовищний хокей.

 

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