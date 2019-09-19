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Динамо зазнало нищівної поразки у регулярному чемпіонаті

Сьогодні 21:33 221 0
Білий Барс впевнено переграв МХК Динамо
Динамо зазнало нищівної поразки у регулярному чемпіонаті
#Білий Барс, #МХК Динамо, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

В УХЛ триває другий тур чемпіонату України з хокею.

Білий Барс у домашньому матчі розгромив МХК Динамо із рахунком 6:2.

Українська хокейна ліга - Parimatch

Регулярний чемпіонат, 19 вересня

Білий Барс - МХК Динамо 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)

Шайби: 1:0 Качан (Ядловський, Васильєв - більш.), 5:21, 2:0 Васильєв (Лєсников, Куцевич - більш.), 9:07, 3:0 Лєсников (Шаманський, Куцевич), 18:05, 3:1 Панков (Геворкян, Борисов), 19:59, 4:1 Дурдиєв (Сімчук, Ядловський), 31:39, 4:2 Муртіщев (Наливайко, Олійник - більш.), 37:50, 5:2 Середнецкий ( Васильєв, Шиманський), 39:44, 6:2 Шиманський (Логачов, Куцевич - більш. 5х3)

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