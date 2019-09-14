Дніпро у неймовірному матчі здолав Донбас у 1 турі УХЛ

Надзвичайно напружений стартовий матч чемпіонату

Джерело - Чемпіон.

У першому турі чемпіонату України з хокею УХЛ - Parimatch Донбас святкував перемогу над херсонським Дніпром.

Перший період матчу видався досить результативним. У першій 10-хвилинці команди обмінялися закинутими шайбами. Далі господарі вийшли вперед. Але вже у наступній атаці херсонська команда зрівняла рахунок. А наприкінці періоду Ліпсберг вивів вперед Дніпро.

Другий період був без закинутих шайб. А от вже на 17-ій секунді третього періоду Донбас зрівняв рахунок - 3:3. На 12-ій хвилині матчу господарі вийшли вперед. Але за ді хвилини до завершення основного часу зустрічі Дніпро зрівняло рахунок. То ж доля зустрічі вирішувалася в овертаймі у не повних складах команд. Наприкінці овертайму Дніпро закинув переможну шайбу і святкував перемогу.

Чемпіонат України - УХЛ - Parimatch

1 тур, 14 вересня

Донбас - Дніпро 4:5 ОТ (2:3, 0:0, 2:1, 0:1)

Голи: 0:1 - 8 Васіленков, 1:1 - 9 Романенко, 2:1 - 14 Яковлєв, 2:2 - 14 Дорофєєв, 2:3 - 20 Ліпсберг, 3:3 - 41 Коренчук. 4:3 - 12 Костиков, 4:4 - 18 Ліпсберг, 4:5 - 65 Дорофєєв

Нагадаємо, сайт Чемпіон став офіційним інформаційним партнером Української хокейної ліги - Parimatch.

Раніше повідомлялося, що Українська хокейна ліга представила звіт за минулий сезон.