Донбас розгромив Крижаних Вовків у регулярному чемпіонаті

В УХЛ стартував другий тур

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 вересня, стартував другий тур чемпіонату України з хокею.

Донбас розгромив на виїзді з Крижаних Вовків.

Українська хокейна ліга - Parimatch

Регулярний чемпіонат, 15 вересня

Крижані Вовки- Донбас 1:8 (1:3, 0:2, 0:3)

Шайби: 1:0 - Маландін (Федосов), 00:34, 1:1 - Григор'єв (Мостовий, Карпенко), 11:26, 1: 2 - Рибчик (Захаров, Яковлєв - більшість), 18:30, 1:3 - Каменьков (Кирющенков), 18:53, 1:4 - Захаров (Яковлєв, Никифоров), 25:57, 1:5 - Захаров (Рибчик, Никифоров - більшість), 37:33, 1:6 - Никифоров (Ігнатенко, Захаров), 42:11, 1:7 - Мостовий (Разумов, Жовнір), 43:48, 1:8 - Кирющенков (Мостовий, Карпенко), 53:30

Нагадаємо, Дніпро у неймовірному матчі здолав Донбас у 1 турі УХЛ.

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