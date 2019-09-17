Шведський нападник Крижаних Вовків: Приємно почати сезон з домашньої перемоги

Джерело - xsport.ua.
Шведському новачку Крижаних Вовків нападнику Антону Рудгорду подобається Україна та атмосфера у новій команді.
Про це він заявив клубній прес-службі.
"Я думаю, ми скористалися отриманими шансами (в матчі з Динамо - прим.), А наш воротар зіграв дуже добре. Дуже приємно почати сезон з домашньої перемоги на очах чудовою публіки. Мені подобається Україна. Дійсно приємні люди, а атмосфера в команді - чудова", - зазначив Рудгорд.
Раніше, Крижані Вовки перемогли Динамо.
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