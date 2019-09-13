Джерело - Чемпіон.
Сайт Чемпіон і Українська хокейна ліга – Parimatch стали партнерами.
Українська хокейна ліга була заснована в 2016 році та є організатором чемпіонатів України з хокею.
Наразі в чемпіонаті Української хокейної ліги – Parimatch приймають участь 6 команд: ХК Донбас, ХК Кременчук, Дніпро (Херсон), МХК Динамо (Харків), Крижані Вовки (Київ) і Білий Барс (Біла Церква).
Виконавчим директором ліги є Олексій Брага. Генерельний директор – легенда світового хокею Сергій Варламов. Спортивним директором напередодні став екс-капітан збірної України Олександр Побєдоносцев.
Чемпіонат Української хокейної ліги 2019/20 стартує 14 вересня суперматчем ХК Донбас – Дніпро.
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Раніше повідомлялося, що Українська хокейна ліга представила звіт за минулий сезон.