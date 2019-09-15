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Крижані Вовки перемогли Динамо в регулярному чемпіонаті

Сьогодні 15:21 393 0
Погром у другому матчі
Крижані Вовки перемогли Динамо в регулярному чемпіонаті
#Динамо, #Крижані вовки

Джерело - Чемпіон.

У першому турі чемпіонату України з хокею київські Крижані Вовки здолали харківське Динамо.

У першому періоді київська команда заволоділа ініціативою і досить впевнено почували себе на льоду. Першу шайбу в ворота харків'ян закинув Микита Шабанов. Через кілька хвилин шайбою відзначився ще один київський гравець Іван Федосов.

У другому періоді Микита Шабанов оформив дубль. Харків'яни ж, у свою чергу, в більшості (видалення Кирила Фроленка) змогли закинути шайбу у ворота київської команди. Силами Євгена Абаджяна.

Заключний період вийшов найрезультативнішим у поєдинку. Знову "вовки" першими зуміли закинути, але харків'яни зуміли відповісти результативним кидком Микити Муртіщева.

Після цього господарі майданчика зуміли скористатися більшістю і закинути п'яту шайбу в матчі, а за кілька хвилин до кінця зустрічі в шостий раз вразили ворота Владислава Вящовова.

Українська хокейна ліга - Parimatch
Регулярний чемпіонат, 15 вересня

Крижані Вовки - МХК Динамо 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)

Шайби: 1:0 Шабанов (Микульчик), 01:39. 2:0 Федосов (Шабанов, Маландін - більш.), 09:04. 3:0 Шабанов (Микульчик), 28:00. 3:1 Абаджян (Муртищев, Фірсов - більш.), 39:12. 4:1 Чуйков, 43:06. 4:2 Муртищев (Абаджян, Наливайко), 49:21. 5:2 Микульчик (Шабанов, Маландін - більш.), 52:38.

Воротарі: Дуве (Романов) - Вязовов (Шевчук)

Нагадаємо, Дніпро у неймовірному матчі здолав Донбас у 1 турі УХЛ.

Раніше сайт Чемпіон став офіційним інформаційним партнером Української хокейної ліги - Parimatch.

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