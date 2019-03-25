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Дніпро переграв Кременчук і зрівняв рахунок у півфінальній серії плей-оф

Сьогодні 16:32 261 0
Переможець півфіналу визначиться у сьомому вирішальному матчі
Дніпро переграв Кременчук і зрівняв рахунок у півфінальній серії плей-оф

У Херсоні на Фаворит-Арені відбувся шостий матч півфінальної серії чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-матч, де херсонський Дніпро приймав другу команду за підсумками "регулярки" - Кременчук.

Нагадаємо, що рахунок в серії перед цим поєдинком був 3:2 на користь підопічних Олександра Савицького та всього одна перемога відділяла "городян" від виходу в фінал.

Перший період зустрічі пройшов у впертій боротьбі, але з невеликою перевагою гостей. "Сухий" рахунок на табло - справедливий підсумок першої 20-хвилинки.

У другій 20-хвилинці команди показали яскраву і безкомпромісну боротьбу на кожній ділянці льоду. Вже на 5-й хвилині Тимур Гриценко зі зручної позиції "розпечатав" ворота Олега Петрова. А через 9 хвилин білоруський форвард Дніпра Іван Дунаєв встановив "статус-кво" на табло.

Третій період хокеїсти Кременчука почали в меншості, ніж на 25-й секунді і скористався Дніпро - відзначився Кирило Білоусов. Далі команди грали на зустрічних курсах, створюючи небезпеку як у одних, так і біля інших воріт. Але все ж херсонцям вдалося відстояти перемогу - 2:1 і тим самим зрівняти рахунок у півфінальній серії.

Останній, сьомий матч півфінальної серії УХЛ - Парі-Матч пройде в Кременчуці 27 березня в 18.30, де і вирішитися доля путівки у фінал чемпіонату.

Чемпіонат України, УХЛ

Плей-оф, півфінал

Дніпро - Кременчук 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Нагадаємо, Донбас став першим фіналістом чемпіонату УХЛ.

Також, Білий Барс став чемпіоном України серед юніорів.

Джерело - Чемпіон.

#УХЛ, #Кременчук, #Дніпро
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