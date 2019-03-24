Білий Барс став чемпіоном України серед юніорів

Молодіжна команда Білого Барса стала чемпіоном України серед юніорів сезону 2018/2019.

У фінальній серії білоцерківці здолали дніпровське Динамо.

Протистояння закінчилося в чотирьох матчах: у Херсоні команди обмінялися перемогами, а в Білій Церкві двічі сильнішими були господарі льоду, які і стали чемпіонами України.

Ключовим у серії вийшов другий матч, який "Білий Барс" виграв з рахунком 0:3.

Чемпіонат України. Юніори. фінал:

Динамо - Білий Барс 3:1

Динамо - Білий Барс 3:6

Білий Барс - Динамо 3:1

Білий Барс - Динамо 4:3

Нагадаємо, що 67 років тому українець закинув три шайби за 21 секунду у матчі НХЛ.

Раніше повідомлялося, що Бостон продовжив контракт з 42-річним легендарним ветераном.

Джерело - Чемпіон.