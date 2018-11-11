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Усик жорстко нокаутував Белью

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Гольова феєрія в Далласі та Монреалі. Результати матчів великого ігрового дня в НХЛ

В Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регурного чемпіонату.

НХЛ

Регулярний чемпіонат

Баффало – Ванкувер – 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, по буллітам – 1:0)

Філадельфія – Чикаго – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Даллас – Нешвілл – 4:5 (1:0, 2:1, 1:3)

Бостон – Торонто – 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Монреаль – Вегас – 5:4 (0:2, 3:1, 2:1)

Тампа-Бей – Оттава – 4:6 (1:2, 3:0, 0:4)

Флорида – Айлендерс – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Піттсбург – Аризона – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Кароліна – Детройт – 3:4 (1:1, 2:0, 0:2)

Коламбус – Рейнджерс – 4:5 (1:1, 3:3, 0:0)

Лос-Анджелес – Калгарі – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

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Джерело - Чемпіон.

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