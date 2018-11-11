Лейкерс здолав Сакраменто, Голден Стейт — Бруклін. Результати інших матчів ночі в НБА

У ніч з 10 на 11 листопада у НБА відбулося 10 матчів.

До вашої уваги результати всіх ігор.

Торонто – Нью-Йорк 128:112 (25:25, 39:28, 36:29, 28:30)

Кліпперс – Мілуокі 128:126 OT (33:24, 29:40, 27:20, 30:35, 9:7)

Нью-Орлеан – Фінікс 119:99 (33:26, 28:27, 30:29, 28:17)

Мемфіс – Філадельфія 112:106 OT (21:26, 29:37, 24:17, 28:22, 10:4)

Чикаго – Клівленд 99:98 (37:23, 16:30, 26:24, 20:21)

Маямі – Вашингтон 110:116 (35:25, 26:33, 24:25, 25:33)

Голден Стейт – Бруклін 116:100 (36:30, 29:23, 29:21, 22:26)

Сан-Антоніо – Х'юстон 96:89 (20:21, 32:29, 20:21, 24:18)

Даллас – Оклахома 111:96 (23:22, 34:23, 25:25, 29:26)

Сакраменто – Лейкерс 86:101 (20:26, 24:24, 21:26, 21:25)

Нагадаємо, Лень провів один із найгірших матчів сезону.

Джерело - Чемпіон.