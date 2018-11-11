Лейкерс здолав Сакраменто, Голден Стейт — Бруклін. Результати інших матчів ночі в НБА

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Усик жорстко нокаутував Белью

Сьогодні 01:23 10368 1
Усик знову не битиметься в Україні
Сьогодні 11:49 520
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав
Сьогодні 10:40 3163
Усик: Хочу стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні
Сьогодні 04:52 2128
Усик - Белью: повний бій. ВІДЕО
Сьогодні 02:31 12526 1
Космос: Усик фантастичним ударом знищив Белью. Відео нокаута
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Усик: Я хочу відпочити
Сьогодні 01:47 1057
Онлайн - Усик - Белью: пряма трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 01:19 29518 1
Дивитися онлайн Борусія Д — Баварія: пряма трансляція 10.11.2018
Вчора 14:29 1108
Усик - Белью: де дивитися бій за титул абсолютного чемпіона світу
Вчора 13:56 4683
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В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:40 3163
Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО
Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:07 523
Усик розкрив секрет, як збирається перемагати в суперважкій ваговій категорії
Усик розкрив секрет, як збирається перемагати в суперважкій ваговій категорії Phillip Hess
Сьогодні 09:44 610
Усик нокаутував Белью та захистив усі пояси. Відео бою
Усик нокаутував Белью та захистив усі пояси. Відео бою Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:15 29430 2
Потужний та досвідчений. Як Белью знищив Хея на шляху до бою з Усиком. ВІДЕО
Потужний та досвідчений. Як Белью знищив Хея на шляху до бою з Усиком. ВІДЕО Phillip Hess
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Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО
Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО Максим Буйдин
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35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО
35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО Максим Буйдин
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Легенда дня: хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу. ВІДЕО
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Голи, пропущені в додатковий час в розрахунок не беру - топ-20 вогняних цитат Блохіна
Голи, пропущені в додатковий час в розрахунок не беру - топ-20 вогняних цитат Блохіна Андрій Твердохліб
05.11.2018 18:01 1362
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Лейкерс здолав Сакраменто, Голден Стейт — Бруклін. Результати інших матчів ночі в НБА

У ніч з 10 на 11 листопада у НБА відбулося 10 матчів.

До вашої уваги результати всіх ігор.

Торонто – Нью-Йорк 128:112 (25:25, 39:28, 36:29, 28:30)

Кліпперс – Мілуокі 128:126 OT (33:24, 29:40, 27:20, 30:35, 9:7)

Нью-Орлеан – Фінікс 119:99 (33:26, 28:27, 30:29, 28:17)

Мемфіс – Філадельфія 112:106 OT (21:26, 29:37, 24:17, 28:22, 10:4)

Чикаго – Клівленд 99:98 (37:23, 16:30, 26:24, 20:21)

Маямі – Вашингтон 110:116 (35:25, 26:33, 24:25, 25:33)

Голден Стейт – Бруклін 116:100 (36:30, 29:23, 29:21, 22:26)

Сан-Антоніо – Х'юстон 96:89 (20:21, 32:29, 20:21, 24:18)

Даллас – Оклахома 111:96 (23:22, 34:23, 25:25, 29:26)

Сакраменто – Лейкерс 86:101 (20:26, 24:24, 21:26, 21:25)

Нагадаємо, Лень провів один із найгірших матчів сезону.

Джерело - Чемпіон.

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