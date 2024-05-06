Тухель знову хоче працювати в англійському гранді

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Баварії Томас Тухель зацікавлений в поверненні до Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідмоляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, фахівець був готовий продовжити кар'єру в Баварії після закінчення сезону, але наразі цей варіант недоступний. У разі відходу з німецького клубу найпривабливішими варіантами для Тухеля є повернення в Челсі або призначення в Манчестер Юнайтед.

⚠️🆕 News Tuchel | He was open to continue at FC Bayern. There were internal discussions. But the door is now closed for the time being!



➡️ Understand there are two appealing destinations for him: ManUtd or a return to Chelsea!



📍There is loose contact with #MUFC. But for… pic.twitter.com/ixmu7W7EYA — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 6, 2024

Варто зазначити, Тухель очолював Челсі у 2021-2022 роках. У своєму дебютному сезоні німець зумів перемогти в Лізі чемпіонів.

Раніше Томас повідомив, що питання його відходу з Баварії остаточно не вирішено.

Серед варіантів на посаду тренера мюнхенців були керманич Баєра Хабі Алонсо і наставник збірної Німеччини Юліан Нагельсманн, проте обидва вирішили залишитися у своїх командах.

Також Баварія вела перемовини з тренером збірної Австрії Ральфом Рангніком, але 65-річний спеціаліст відмовився від пропозиції.