Тухель знову хоче працювати в англійському гранді

Головний тренер Баварії Томас Тухель зацікавлений в поверненні до Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідмоляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, фахівець був готовий продовжити кар'єру в Баварії після закінчення сезону, але наразі цей варіант недоступний. У разі відходу з німецького клубу найпривабливішими варіантами для Тухеля є повернення в Челсі або призначення в Манчестер Юнайтед.

