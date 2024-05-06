Головне
Юлія Довбик: Вірю, що чемпіонат Європи — це наш турнір
Сьогодні 20:00 510
За 11 років будемо чемпіонами: чим запам’ятався другий сезон львівських Кажанів у польській Плюс Лізі
Сьогодні 21:00 207
Верес переміг Минай у битві за виживання в УПЛ
Сьогодні 19:54 2618
У протистоянні Усик — Ф’юрі передбачено реванш — джерело
Сьогодні 19:43 374
У гонитві за Погачаром: бельгієць Мерлір виграв божевільний спринт на 3 етапі Джиро д’Італія-2024
Сьогодні 19:17 2116
Топклуб АПЛ провів переговори з представниками Судакова
Сьогодні 17:40 3955
ФІФА представила перший в історії рейтинг футзальних збірних
Сьогодні 17:17 1298
Дніпро-1 з голом Гаджиєва здолав Кривбас у 27 турі УПЛ
Сьогодні 16:43 3130
Іноуе нокаутував Нері та захистив титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 15:30 387
На війні загинув славетний український важкоатлет
Сьогодні 13:40 1477
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 573
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 335
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 583
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 946
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 996

Тухель знову хоче працювати в англійському гранді

Сьогодні 23:26 73 0
Тухель знову хоче працювати в англійському гранді
#Баварія, #Манчестер Юнайтед, #Томас Тухель, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Баварії Томас Тухель зацікавлений в поверненні до Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідмоляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, фахівець був готовий продовжити кар'єру в Баварії після закінчення сезону, але наразі цей варіант недоступний. У разі відходу з німецького клубу найпривабливішими варіантами для Тухеля є повернення в Челсі або призначення в Манчестер Юнайтед.

Варто зазначити, Тухель очолював Челсі у 2021-2022 роках. У своєму дебютному сезоні німець зумів перемогти в Лізі чемпіонів.

Раніше Томас повідомив, що питання його відходу з Баварії остаточно не вирішено.

Серед варіантів на посаду тренера мюнхенців були керманич Баєра Хабі Алонсо і наставник збірної Німеччини Юліан Нагельсманн, проте обидва вирішили залишитися у своїх командах.

Також Баварія вела перемовини з тренером збірної Австрії Ральфом Рангніком, але 65-річний спеціаліст відмовився від пропозиції.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі — про бій з Усиком: Побачите, як Кролик тікає Ф'юрі — про бій з Усиком: Побачите, як Кролик тікає 15341
Рейтинг WTA: Костюк вперше потрапила до топ-20, Світоліна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Костюк вперше потрапила до топ-20, Світоліна залишилася першою ракеткою України 407431 13
Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун – про кар'єру, курйози, Маркевича та збірну Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун – про кар'єру, курйози, Маркевича та збірну 15848
Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі: результати Гран-прі Маямі Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі: результати Гран-прі Маямі 8581
Ганьба дня: s1mple засвітився на концерті російського репера Ганьба дня: s1mple засвітився на концерті російського репера 19355 14
Рейтинг ATP: Урсу вчергове оновив особистий рекорд Рейтинг ATP: Урсу вчергове оновив особистий рекорд 101318
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 167836 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 109947
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 11286 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 341482 9
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 94056
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 14319