Шевченко опинився у десятці найкращих нападників у історії Ліги чемпіонів

Легендарний український нападник Андрій Шевченко опинився у десятці найкращих форвардів за всю історію Ліги чемпіонів на думку британського видання GiveMeSport.

Відповідний рейтинг GiveMeSport опублікував на своєму сайті.

У формуванні списку взяли участь зіркові ексфутболісти Гаррі Лінекер, Міка Річардс та Алан Ширер. Вони поставили українця на 9 місце – вище за Кіліана Мбаппе, який зараз грає за мадридський Реал.

"Хоча його найвідомішим моментом у Лізі чемпіонів, можливо, є промах з пенальті у фіналі проти Ліверпуля у 2005 році, Андрій Шевченко був елітним стрільцем. Він забив 48 голів у змаганнях і виграв його у 2003 році до того, як його серце розбилося в Стамбулі", – пояснили своє рішення експерти.

Перше ж місце віддали легенді футболу Кріштіану Роналду. Він випередив свого вічного суперника Ліонеля Мессі та Роберта Левандовського, який посів 3 сходинку.

Топ-10 форвардів в історії Ліги чемпіонів за версією GiveMeSport

Кріштіану Роналду Ліонель Мессі Роберт Левандовський Карім Бензема Рауль Мохамед Салах Руд ван Ністелрой Тьєррі Анрі Андрій Шевченко Кіліан Мбаппе

Нагадаємо, Андрій Шевченко, який нині є президентом Української асоціації футболу, не зумів виграти вибори до Виконавчого комітету УЄФА. Українець посів 4 місце з 5, набравши більше голосів за представника Мальти.

Сам Шевченко вважає це політичним рішенням. До того ж нещодавно президент ФІФА Джанні Інфантіно під час конгресу УЄФА в Белграді заявив, що хоче якомога швидшого повернення Росії в міжнародні футбольні змагання.