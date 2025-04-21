Шевченко опинився у десятці найкращих нападників у історії Ліги чемпіонів
Легендарний український нападник Андрій Шевченко опинився у десятці найкращих форвардів за всю історію Ліги чемпіонів на думку британського видання GiveMeSport.
Відповідний рейтинг GiveMeSport опублікував на своєму сайті.
У формуванні списку взяли участь зіркові ексфутболісти Гаррі Лінекер, Міка Річардс та Алан Ширер. Вони поставили українця на 9 місце – вище за Кіліана Мбаппе, який зараз грає за мадридський Реал.
"Хоча його найвідомішим моментом у Лізі чемпіонів, можливо, є промах з пенальті у фіналі проти Ліверпуля у 2005 році, Андрій Шевченко був елітним стрільцем. Він забив 48 голів у змаганнях і виграв його у 2003 році до того, як його серце розбилося в Стамбулі", – пояснили своє рішення експерти.
Перше ж місце віддали легенді футболу Кріштіану Роналду. Він випередив свого вічного суперника Ліонеля Мессі та Роберта Левандовського, який посів 3 сходинку.
Топ-10 форвардів в історії Ліги чемпіонів за версією GiveMeSport
- Кріштіану Роналду
- Ліонель Мессі
- Роберт Левандовський
- Карім Бензема
- Рауль
- Мохамед Салах
- Руд ван Ністелрой
- Тьєррі Анрі
- Андрій Шевченко
- Кіліан Мбаппе
Нагадаємо, Андрій Шевченко, який нині є президентом Української асоціації футболу, не зумів виграти вибори до Виконавчого комітету УЄФА. Українець посів 4 місце з 5, набравши більше голосів за представника Мальти.
Сам Шевченко вважає це політичним рішенням. До того ж нещодавно президент ФІФА Джанні Інфантіно під час конгресу УЄФА в Белграді заявив, що хоче якомога швидшого повернення Росії в міжнародні футбольні змагання.