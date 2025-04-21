В стилі Ноєра: німецький голкіпер відіграв заключні хвилини матчу на позиції півзахисника

У матчі Бундесліги 2 між Падерборном і Фортуною з Дюссельдорфа стався справжній футбольний сюрприз.

Голкіпер команди-господарів Мануель Ріманн, якого вболівальники вже давно називають одним із найнедооцінених воротарів свого покоління, вирішив взяти гру в свої руки.

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При рахунку 1:2 та ще й у меншості, Ріманн залишив ворота і протягом останніх десяти хвилин матчу зіграв на позиції півзахисника, допомагаючи своїй команді в атакувальній лінії. І що найцікавіше – його внесок був далеким від символічного!

Голкіпер виконав подачу та навіть завдав удару по воротах, значно активізувавши гру своєї команди. Падерборн у ті хвилини виглядав як справжній фаворит: 5 ударів по воротах, повний тиск і шанс вирвати нічию.

На жаль, господарі таки зазнали поразки, але сам Мануель став зіркою у соцмережах, а хайлайти за його участю стали справжнім хітом серед фанатів.

Раніше повідомлялося, що у Норвегії був забитий божевільний гол завдяки влучання м'яча у голову суперника.