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20.04.2024 11:05 811

Рангнік цього тижня прийме рішення щодо переходу в Баварію

Сьогодні 20:50 85 0
Рангнік цього тижня прийме рішення щодо переходу в Баварію
Фото - Getty Images
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Ральф Рангнік, #Томас Тухель

Джерело - Чемпіон.

Німецький тренер Ральф Рангнік, який наразі очолює збірну Австрії, ще не визначився зі своїм майбутнім.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Наразі фахівець є основним кандидатом керівництва Баварії на посаду головного тренера. Мюнхенці очікують на його згоду очолити клуб вже цього тижня. 

65-річному тренеру готові запропонувати контракт до 2027 року та вплив на трансфери. Також Баварія виплатить компенсацію Австрійському футбольному союзу.

Джерело зазначає, що рішення має бути ухвалене цього тижня. Остаточне рішення Ральфа залежить від подальших переговорів після півфіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

Нагадаємо, нещодавно як кандидат на заміну Томасу Тухелю, який покине клуб влітку, також розглядався Унаї Емері. Але напередодні іспанський фахівець продовжив контракт з Астон Віллою.

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