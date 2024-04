Рангнік цього тижня прийме рішення щодо переходу в Баварію

Німецький тренер Ральф Рангнік, який наразі очолює збірну Австрії, ще не визначився зі своїм майбутнім.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Наразі фахівець є основним кандидатом керівництва Баварії на посаду головного тренера. Мюнхенці очікують на його згоду очолити клуб вже цього тижня.

65-річному тренеру готові запропонувати контракт до 2027 року та вплив на трансфери. Також Баварія виплатить компенсацію Австрійському футбольному союзу.

Джерело зазначає, що рішення має бути ухвалене цього тижня. Остаточне рішення Ральфа залежить від подальших переговорів після півфіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

🚨🆕 News #Rangnick | He is the desired solution for all FC Bayern bosses now - including Hoeneß! Bayern is currently not considering a Plan "D" because they expect his commitment this week!



➡️ Contract planned until 2027

➡️ Agreement with the ÖFB is not an obstacle. Planned… pic.twitter.com/Risocoy8wV