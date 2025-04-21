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Відома німецька біатлоністка завершила кар'єру у 30 років

Руслан Травкін — 21 квітня 2025, 11:32
Відома німецька біатлоністка завершила кар'єру у 30 років
Маріон Візенсартер
Instagram

Відома німецька біатлоністка Маріон Візенсартер вирішила в 30-річному віці завершити кар'єру.

Про це вона повідомила у власному обліковому запису Instagram.

"Величезне дякую моїй родині, друзям, спонсорам, моєму клубу, всім іншим спортсменам і тренерам – без вас цього всього не було б!

Особливо радий, що мав честь зустрітися з багатьма спортивними ентузіастами та розділити з ними таку ж пристрасть.

Звичайно, я залишаюся вірною біатлону. Відтепер у ролі фаната, вболівальника на краю траси або служби підтримки на тих чи інших підйомах", – написала вона.

Маріон у 2023 році стала переможницею літнього чемпіонату світу в суперспртині. Тоді ж вона здобула бронзу у масс-старті.

У 2021 році спортсменка виграла срібло на чемпіонаті Європи, а в 2013 році стала бронзовою призеркою Юніорського чемпіонату світу.

Нагадаємо, зіркова італійська біатлоністка Ліза Віттоцці вірить, що зможе повернутися на високий рівень після пропуску сезону-2024/25. 

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