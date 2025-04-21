Відома німецька біатлоністка завершила кар'єру у 30 років

Відома німецька біатлоністка Маріон Візенсартер вирішила в 30-річному віці завершити кар'єру.

Про це вона повідомила у власному обліковому запису Instagram.

"Величезне дякую моїй родині, друзям, спонсорам, моєму клубу, всім іншим спортсменам і тренерам – без вас цього всього не було б!

Особливо радий, що мав честь зустрітися з багатьма спортивними ентузіастами та розділити з ними таку ж пристрасть.

Звичайно, я залишаюся вірною біатлону. Відтепер у ролі фаната, вболівальника на краю траси або служби підтримки на тих чи інших підйомах", – написала вона.