Відома німецька біатлоністка завершила кар'єру у 30 років
Відома німецька біатлоністка Маріон Візенсартер вирішила в 30-річному віці завершити кар'єру.
Про це вона повідомила у власному обліковому запису Instagram.
"Величезне дякую моїй родині, друзям, спонсорам, моєму клубу, всім іншим спортсменам і тренерам – без вас цього всього не було б!
Особливо радий, що мав честь зустрітися з багатьма спортивними ентузіастами та розділити з ними таку ж пристрасть.
Звичайно, я залишаюся вірною біатлону. Відтепер у ролі фаната, вболівальника на краю траси або служби підтримки на тих чи інших підйомах", – написала вона.
Маріон у 2023 році стала переможницею літнього чемпіонату світу в суперспртині. Тоді ж вона здобула бронзу у масс-старті.
У 2021 році спортсменка виграла срібло на чемпіонаті Європи, а в 2013 році стала бронзовою призеркою Юніорського чемпіонату світу.
Нагадаємо, зіркова італійська біатлоністка Ліза Віттоцці вірить, що зможе повернутися на високий рівень після пропуску сезону-2024/25.