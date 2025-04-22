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Він обирає тих, хто кращий за нього: Логан Пол – про суперників брата

Руслан Травкін — 22 квітня 2025, 07:15
Він обирає тих, хто кращий за нього: Логан Пол – про суперників брата
Логан Пол
Instagram

Американський ютубер і спортсмен Логан Пол заступився за Джейка Пола (11-1, 7 КО) – свого брата. Він вважає, що Джейк обирає суперників, які кращі за нього.

Про це Логан сказав у коментарі для The Schmo.

"Гадаю, що Джейк вибрав ідеальний шлях. Він вибирає в опоненти чуваків, які дуже чудові.

Це дуже майстерні боксери. Це бійці, які знаходяться або на його рівні, або навіть трохи вище.

Він ніби намагається щоразу відкусити більше, ніж може прожувати. Але давайте я вам розповім одну річ про брата: цей пацан вміє жувати", – сказав Пол-старший.

Наступним суперником американця буде ексчемпіон світу Хуліо Сезар Чавес-молодший.

Нагадаємо, Джейк в останньому поєдинку здолав легендарного Майка Тайсона. Також американець заявив, що Сауль Канело Альварес уникнув бою з ним

Бокс Джейк Пол Логан Пол

Логан Пол

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