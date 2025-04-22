На війні з Росією загинув український регбіст

Український регбіст команди РК Батяри Львів Ігор Власюк загинув, захищаючи Україну.

Про це повідомляє Федерація регбі Львівщини.

Сержант, командир гармати Власюк загинув 17 квітня 2025 року в районі населеного пункту Шипувате Купʼянського району Харківської області під час виконання бойового завдання.

Ігор Власюк доєднався до лав Збройних сил України на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Час і місце прощання із захисником стане відоме пізніше.