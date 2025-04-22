На війні з Росією загинув український регбіст
Ігор Власюк
Федерація Регбі Львівщини
Український регбіст команди РК Батяри Львів Ігор Власюк загинув, захищаючи Україну.
Про це повідомляє Федерація регбі Львівщини.
Сержант, командир гармати Власюк загинув 17 квітня 2025 року в районі населеного пункту Шипувате Купʼянського району Харківської області під час виконання бойового завдання.
Ігор Власюк доєднався до лав Збройних сил України на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Час і місце прощання із захисником стане відоме пізніше.