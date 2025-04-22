Плейоф НБА: Кліпперс здолали Денвер, Нью-Йорк поступився Детройту

У ніч з 21 на 22 квітня відбулось два матчі в межах плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Детройт у напруженому поєдинку зміг переграти Нью-Йорк Нікс, зрівнявши рахунок у серії. Кліпперс завдяки 39 очка Леонарда Кавая переграли Денвер.

НБА-2024/25 – плейоф

Другий матч, 22 квітня

Нью-Йорк – Детройт 94:100 (18:25, 31:30, 18:20, 27:25)

Денвер – Кліпперс 102:105 (31:25, 21:30, 24:23, 26:27)

Зазначимо, що напередодні відбулось ще чотири матчі першого раунду плейоф, в якому Мемфіс зазнав нищівної поразки від Оклахоми.