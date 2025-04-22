Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Плейоф НБА: Кліпперс здолали Денвер, Нью-Йорк поступився Детройту

Володимир Максименко — 22 квітня 2025, 07:55
Плейоф НБА: Кліпперс здолали Денвер, Нью-Йорк поступився Детройту
Леонард Кавай
Лос-Анджелес Кліпперс

У ніч з 21 на 22 квітня відбулось два матчі в межах плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Детройт у напруженому поєдинку зміг переграти Нью-Йорк Нікс, зрівнявши рахунок у серії. Кліпперс завдяки 39 очка Леонарда Кавая переграли Денвер.

НБА-2024/25 – плейоф
Другий матч, 22 квітня

Нью-Йорк – Детройт 94:100 (18:25, 31:30, 18:20, 27:25)

Денвер – Кліпперс 102:105 (31:25, 21:30, 24:23, 26:27)

Зазначимо, що напередодні відбулось ще чотири матчі першого раунду плейоф, в якому Мемфіс зазнав нищівної поразки від Оклахоми.

Читайте також :
Фото оновлюється НБА. Плейоф-2025. Розклад матчів, турнірна сітка
ВІДЕО Нью-Йорк Нікс НБА Лос-Анджелес Кліпперс Детройт Пістонс Денвер Наггетс

ВІДЕО

В Бразилії президент футбольного клубу побив маскота за провокацію фанатів
В стилі Ноєра: німецький голкіпер відіграв заключні хвилини матчу на позиції півзахисника
Проміняв Феррарі на Ламбу: Мілевський проїхався Києвом на дитячому авто
Той, хто врятує МЮ: син Руні відзначився шаленим голом за юнацьку команду "дияволів"
Танці в гавайському стилі: Магучіх з подругою повторила вірусний тренд із Тіктоку

Останні новини