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28.04.2024 07:21 865

Шмідт може очолити Баварію влітку

Сьогодні 11:43 119 0
Шмідт може очолити Баварію влітку
#Баварія, #Бенфіка, #Анатолій Трубін, #Шмідт

Джерело - Bayern-Insider.

Баварія може призначити на посаду головного тренера команди Рогера Шмідта, який очолює лісабонську Бенфіку.

Про це повідомив журналіст Крістіан Фальк у подкасті Bayern-Insider.

У контракті Шмідта прописана сума викупу в 30 млн євро, однак "орли" готові відпустити фахівця і за меншу суму.

Зазначається, що кандидатура Рогера лише зараз стала основною для керівництва Баварії.

Нагадаємо, що 57-річний тренер очолив Бенфіку в травні 2022 року та виграв один трофей з лісабонцями — чемпіонат Португалії сезону-2022/2023.

Під керівництвом Шмідта грали два українських футболісти — Роман Яремчук, який покинув Бенфіку влітку 2022 року та Анатолій Трубін, який зараз захищає ворота "орлів. У попередній грі український воротар допоміг команді здобути вольову перемогу над Брагою в матчі 31 туру чемпіонату Португалії. 

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