Переможець Вуельти-1987 підозрюється в замовленні вбивства
Легенда колумбійського велоспорту Луїс Еррера підозрюється в замовленні вбивства судді.
Про це пише A Bola.
63-річного ексспортсмена підозрюють у причетності до зникненні чотирьох людей у жовтні 2002 року.
Колумбійські ЗМІ повідомляють, що Еррера мав зв'язки з трьома колишніми кримінальними угрупуваннями, де був на провідних позиціях.
Один із підозрюваних дав свідчення, що переможець Вуельти-1987 за 40 млн песо попросив вбити чотирьох людей.
"Він запропонував мені випити і дав два конверти. В одному з них були фотографії чотирьох людей.
Еррера сказав, що це були люди, які збиралися його викрасти. В іншому конверті було 40 мільйонів колумбійських песо. Він запитав нас, чи хочемо ми купити зброю та мотоцикли. Затримані нами люди проживали неподалік від його будинку", – сказав він.
Відомо, що вбиті були зацікавлені в земельних ділянках, які на той час ще належали Еррері та його сім'ї. Наразі триває слідство, щодо правдивості показань злочинців на Луїса Ерреру.
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