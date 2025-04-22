Переможець Вуельти-1987 підозрюється в замовленні вбивства

Легенда колумбійського велоспорту Луїс Еррера підозрюється в замовленні вбивства судді.

Про це пише A Bola.

63-річного ексспортсмена підозрюють у причетності до зникненні чотирьох людей у ​​жовтні 2002 року.

Колумбійські ЗМІ повідомляють, що Еррера мав зв'язки з трьома колишніми кримінальними угрупуваннями, де був на провідних позиціях.

Один із підозрюваних дав свідчення, що переможець Вуельти-1987 за 40 млн песо попросив вбити чотирьох людей.

"Він запропонував мені випити і дав два конверти. В одному з них були фотографії чотирьох людей.

Еррера сказав, що це були люди, які збиралися його викрасти. В іншому конверті було 40 мільйонів колумбійських песо. Він запитав нас, чи хочемо ми купити зброю та мотоцикли. Затримані нами люди проживали неподалік від його будинку", – сказав він.