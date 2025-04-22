Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Переможець Вуельти-1987 підозрюється в замовленні вбивства

Руслан Травкін — 22 квітня 2025, 07:36
Переможець Вуельти-1987 підозрюється в замовленні вбивства
Луїс Еррера
Getty images

Легенда колумбійського велоспорту Луїс Еррера підозрюється в замовленні вбивства судді.

Про це пише A Bola.

63-річного ексспортсмена підозрюють у причетності до зникненні чотирьох людей у ​​жовтні 2002 року.

Колумбійські ЗМІ повідомляють, що Еррера мав зв'язки з трьома колишніми кримінальними угрупуваннями, де був на провідних позиціях.

Один із підозрюваних дав свідчення, що переможець Вуельти-1987 за 40 млн песо попросив вбити чотирьох людей.

"Він запропонував мені випити і дав два конверти. В одному з них були фотографії чотирьох людей.

Еррера сказав, що це були люди, які збиралися його викрасти. В іншому конверті було 40 мільйонів колумбійських песо. Він запитав нас, чи хочемо ми купити зброю та мотоцикли. Затримані нами люди проживали неподалік від його будинку", – сказав він.

Відомо, що вбиті були зацікавлені в земельних ділянках, які на той час ще належали Еррері та його сім'ї. Наразі триває слідство, щодо правдивості показань злочинців на Луїса Ерреру.

Нагадаємо, афганського бійця UFC підозрюють у сексуальному насильстві над неповнолітньою.

Вуельта кримінал Поліція

Вуельта

Стали відомі всі команди-учасниці Вуельти-2025
Травма Евенепула, Вінгегор не їде на Джиро. Дайджест новин зі світу велоспорту
Презентовано маршрут Вуельти-2025
Проблеми Джиро д’Італія, скандальний трансфер Ван Гілса. Дайджест новин міжсезоння зі світу велоспорту
Вуельта-2024: неймовірна боротьба в генеральній класифікації та велич Рогліча

Останні новини