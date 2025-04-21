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Кенійська бігунка з рекордним часом виграла Бостонський марафон

Олексій Погорелов — 21 квітня 2025, 19:47
Шарон Локеді
Шарон Локеді
Associated Press

Сьогодні, 21 квітня, відбувся відомий Бостонський марафон. Забіг у жінок із рекордним часом виграла представниця Кенії Шарон Локеді.

Минулого року Локеді фінішувала другою, тому виступ цього року мав для неї особливе значення.

На останній милі (приблизно 1,6 кілометра) 31-річна спортсменка відірвалася від дворазової чемпіонки Еллен Обірі.

Піднявши темп, Локеді перетнула фінішну стрічку з часом 2 години 17 хвилин 22 секунди, що дозволило їй на 2 хвилини побити рекорд ефіопки Бузунеш Деба, який був встановлений у 2014 році (2:19:59).

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Другою з відставанням у 19 секунд фінішувала Обірі, яка претендувала те, щоб стати першою жінкою з трьома перемогами поспіль з часів Фатуми Роба з Ефіопії у 1997-99 роках.

Бронзову медаль Бостонського марафону виграла представниця Ефіопії Ялемзерф Єгуалев (2:18:06).

Нагадаємо, що цієї неділі, 27 квітня, відбудеться наступний марафон, який проходитиме в Лондоні.

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