Кенійська бігунка з рекордним часом виграла Бостонський марафон
Сьогодні, 21 квітня, відбувся відомий Бостонський марафон. Забіг у жінок із рекордним часом виграла представниця Кенії Шарон Локеді.
Минулого року Локеді фінішувала другою, тому виступ цього року мав для неї особливе значення.
На останній милі (приблизно 1,6 кілометра) 31-річна спортсменка відірвалася від дворазової чемпіонки Еллен Обірі.
Піднявши темп, Локеді перетнула фінішну стрічку з часом 2 години 17 хвилин 22 секунди, що дозволило їй на 2 хвилини побити рекорд ефіопки Бузунеш Деба, який був встановлений у 2014 році (2:19:59).
Другою з відставанням у 19 секунд фінішувала Обірі, яка претендувала те, щоб стати першою жінкою з трьома перемогами поспіль з часів Фатуми Роба з Ефіопії у 1997-99 роках.
Бронзову медаль Бостонського марафону виграла представниця Ефіопії Ялемзерф Єгуалев (2:18:06).
Нагадаємо, що цієї неділі, 27 квітня, відбудеться наступний марафон, який проходитиме в Лондоні.