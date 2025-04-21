Кенійська бігунка з рекордним часом виграла Бостонський марафон

Сьогодні, 21 квітня, відбувся відомий Бостонський марафон. Забіг у жінок із рекордним часом виграла представниця Кенії Шарон Локеді.

Минулого року Локеді фінішувала другою, тому виступ цього року мав для неї особливе значення.

На останній милі (приблизно 1,6 кілометра) 31-річна спортсменка відірвалася від дворазової чемпіонки Еллен Обірі.

Піднявши темп, Локеді перетнула фінішну стрічку з часом 2 години 17 хвилин 22 секунди, що дозволило їй на 2 хвилини побити рекорд ефіопки Бузунеш Деба, який був встановлений у 2014 році (2:19:59).

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Другою з відставанням у 19 секунд фінішувала Обірі, яка претендувала те, щоб стати першою жінкою з трьома перемогами поспіль з часів Фатуми Роба з Ефіопії у 1997-99 роках.

Бронзову медаль Бостонського марафону виграла представниця Ефіопії Ялемзерф Єгуалев (2:18:06).

History maker!



Kenyan Sharon Lokedi wins the 2025 Boston Marathon, shattering the course record with a time of 2:17:22! 💥



Her 2nd Abbott World Marathon Majors win, following her victory at the 2022 New York City Marathon!#AbbottWMM #BostonMarathon pic.twitter.com/MJ6eJb3G1a — Abbott WMMajors (@WMMajors) April 21, 2025

129th BOSTON MARATHON (2025)

Podio Femenino



🥇LOKEDI, Sharon (KEN) 2:17:22

🥈OBIRI, Hellen (KEN) 2:17:41

🥉YEHUALAW, Yalemzerf (ETH) 2:18:06#BostonMarathon pic.twitter.com/i59JFnWvvV — 𝙅𝙚𝙖𝙣 𝙂𝙖𝙡𝙞𝙖𝙣  🇻🇪 (@jeangalian) April 21, 2025

Нагадаємо, що цієї неділі, 27 квітня, відбудеться наступний марафон, який проходитиме в Лондоні.