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Дворазовий олімпійський чемпіон кинув виклик Усику

Олександр Булава — 21 квітня 2025, 12:52
Дворазовий олімпійський чемпіон кинув виклик Усику
Баходір Жалолов
The Ring

Дворазовий олімпійський чемпіон з Узбекистану Баходір Жалолов заявив, що хотів би провести бій проти українця Олександра Усика або британця Ентоні Джошуа.

Цитує боксера The Ring.

"Я готовий битися за титул чемпіона світу. Я хочу отримати пояс якомога швидше. Я на 100% до цього готовий. Я готовий битися з найкращими бійцями важкої ваги. Усик, Джошуа — я готовий боротися з ними", – заявив Жалолов.

Нагадаємо, нещодавно Жалолов переміг українця Ігоря Шевадзуцького на турнірі у Казахстані.

Усик імовірно свій наступний бій проведе проти британця Даніеля Дюбуа. Поєдинок заплановано на 12 липня.

Олександр Усик Баходір Джалолов

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