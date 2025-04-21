Дворазовий олімпійський чемпіон кинув виклик Усику

Дворазовий олімпійський чемпіон з Узбекистану Баходір Жалолов заявив, що хотів би провести бій проти українця Олександра Усика або британця Ентоні Джошуа.

Цитує боксера The Ring.

"Я готовий битися за титул чемпіона світу. Я хочу отримати пояс якомога швидше. Я на 100% до цього готовий. Я готовий битися з найкращими бійцями важкої ваги. Усик, Джошуа — я готовий боротися з ними", – заявив Жалолов.

Нагадаємо, нещодавно Жалолов переміг українця Ігоря Шевадзуцького на турнірі у Казахстані.

Усик імовірно свій наступний бій проведе проти британця Даніеля Дюбуа. Поєдинок заплановано на 12 липня.