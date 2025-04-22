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Бензема – найкращий бомбардир Аль-Іттіхада у чемпіонаті Саудівської Аравії

Володимир Максименко — 22 квітня 2025, 07:05
Бензема – найкращий бомбардир Аль-Іттіхада у чемпіонаті Саудівської Аравії
Карім Бензема
instagram.com/karimbenzema

Колишній нападник мадридського Реала та збірної Франції Карім Бензема став найкращим бомбардиром Аль-Іттіхада у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Про це повідомляє пресслужба команди.

На рахунку володаря Золотого м'яча-2022 27 забитих м'ячів в межах Про-ліги, що є найкращим показником за всю історію виступів клубу з Джидди у вищому дивізіоні.

Нагадаємо, форвард перебрався в Аль-Іттіхад у 2023 році, залишивши мадридський Реал на правах вільного агента. Загалом за цей час Карім зіграв 58 матчів, в яких записав на свій рахунок 33+17 за системою "гол+пас" у всіх турнірах.

Зазначимо, що свій рекорд Бензема встановив у матчі з Аль-Іттіфаком, допомігши команді здобути перемогу з рахунком 3:2. 

Раніше повідомлялось, що француз разом з Андрієм Шевченком опинився у десятці кращих форвардів в історії Ліги чемпіонів.

Карім Бензема Аль-Іттіхад Аль-Іттіфак Чемпіонат Саудівської Аравії, Про-ліга

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