Бензема – найкращий бомбардир Аль-Іттіхада у чемпіонаті Саудівської Аравії

Колишній нападник мадридського Реала та збірної Франції Карім Бензема став найкращим бомбардиром Аль-Іттіхада у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Про це повідомляє пресслужба команди.

На рахунку володаря Золотого м'яча-2022 27 забитих м'ячів в межах Про-ліги, що є найкращим показником за всю історію виступів клубу з Джидди у вищому дивізіоні.

Al-Ittihad's Greatest Goal-Scorer in Saudi Professional League pic.twitter.com/GSj4wbqgHT — Al-Ittihad Club (@ittihad_en) April 21, 2025

Нагадаємо, форвард перебрався в Аль-Іттіхад у 2023 році, залишивши мадридський Реал на правах вільного агента. Загалом за цей час Карім зіграв 58 матчів, в яких записав на свій рахунок 33+17 за системою "гол+пас" у всіх турнірах.

Зазначимо, що свій рекорд Бензема встановив у матчі з Аль-Іттіфаком, допомігши команді здобути перемогу з рахунком 3:2.

Раніше повідомлялось, що француз разом з Андрієм Шевченком опинився у десятці кращих форвардів в історії Ліги чемпіонів.