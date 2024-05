Рангнік відхилив пропозицію Баварії — джерело

Тренер збірної Австрії Ральф Рангнік відхилив пропозицію Баварії очолити клуб.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

"Ральф Рангнік сказав "ні" Баварії, він не буде наступником Томаса Тухеля. Австрія погоджується з рішенням свого тренера залишитися", — йдеться в пості.

