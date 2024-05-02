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20.04.2024 19:04 1393

Рангнік відхилив пропозицію Баварії — джерело

Сьогодні 11:37 137 0
Рангнік відхилив пропозицію Баварії — джерело
#Баварія, #Ральф Рангнік

Джерело - Чемпіон.

Тренер збірної Австрії Ральф Рангнік відхилив пропозицію Баварії очолити клуб.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

"Ральф Рангнік сказав "ні" Баварії, він не буде наступником Томаса Тухеля. Австрія погоджується з рішенням свого тренера залишитися", — йдеться в пості.

Раніше повідомлялося, що 65-річному тренеру готові запропонувати контракт до 2027 року.

Нагадаємо, напередодні німецький гранд зіграв унічию в першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

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