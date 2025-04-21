Серія А перенесла матчі 33 туру через смерть Папи Римського
Керівництво італійської Серії А оголосило про перенесення решти матчів 33 туру через смерть Папи Римського Франциска.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Сьогодні, 21 квітня, тур повинний був завершитись чотирма матчами.
"Після смерті Його Святості Ліга може підтвердити, що сьогоднішні матчі чемпіонату Серії A були перенесені. Про дату перенесення матчів буде повідомлено згодом", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні Рома Артема Довбика вдома мінімально обіграла Верону з рахунком 1:0 завдяки голу Елдора Шомуродова та досягла тривалої безпрограшної серії.