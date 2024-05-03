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28.04.2024 07:21 876

Тухель може залишитися в Баварії

Сьогодні 17:21 94 0
Тухель може залишитися в Баварії
#Баварія, #Томас Тухель

Джерело - ESPN.

Головний тренер мюнхенської Баварії Томас Тухель розповів, що він може продовжити очолювати команду.

Про це повідомляє ESPN.

"Кожен контракт можна змінити за взаємною згодою. У мене з Баварією теж є контракт, і ми домовилися розірвати його достроково, але все можливо. Моя відповідь та ж, наша домовленість в силі, і угода досі існує" — сказав наставник.

Нагадаємо, контракт німецького спеціаліста з Баварією чинний до 30 червня 2025 року. Раніше повідомлялося, що керівництво клубу планує звільнити Тухеля після закінчення поточного сезону.

Серед варіантів були головний тренер Баєра Хабі Алонсо і наставник збірної Німеччини Юліан Нагельсманн, проте обидва вирішили залишитися у своїх командах.

Також Баварія вела перемовини з тренером збірної Австрії Ральфом Рангніком, але 65-річний спеціаліст відмовився від пропозиції.

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