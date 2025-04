Гоу Ехед Іглс вперше в історії виграли Кубок Нідерландів

Середняк чемпіонату Нідерландів Гоу Ехед Іглс виграв перший в своїй історії Кубок країни.

У фінальному поєдинку команда з Девентера здолала АЗ Алкмар у серії пенальті.

На початку другого тайму Гоу Ехед Іглс пропустили з пенальті від Перротта, але на дев'ятій доданій хвилині отримали таку ж можливість, зрівнявши рахунок.

Переможець двобою визначався у серії пенальті, де сильнішими виявились саме "The pride at the IJssel".

Кубок Нідерландів

Фінал

АЗ Алкмар – Гоу Ехед Іглс 1:1 (2:4 по пен.)

Голи: 1:0 – Перротт, 54 (пен.), 1:1 – Дейл, 90+9 (пен.)

Зазначимо, що цей трофей першій подібний в історії команди. Ранше Іглс чотири рази вигравали Ередівізі, хоча остання звитяга датована сезоном-1932/33. У фінал Кубка клуб виходив лише раз – у 1965 році, але тоді команда програла Феєнорду 0:1.