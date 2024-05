Ювентус уперше за 12 років чотири рази поспіль зіграв унічию в Серії А

Ювентус на виїзді поділив очки з Ромою (1:1) у центральному матчі 35 туру італійської Серії А. Це була четверта поспіль нічия в чемпіонаті, востаннє "стара синьйора" відзначалася подібною серією в лютому-березні 2012 році, коли її тренував Антоніо Конте.

До зустрічі в Римі туринці зіграли в лізі внічию з Кальярі (2:2), Торіно (0:0) та Міланом (0:0).

