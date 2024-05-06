Ювентус уперше за 12 років чотири рази поспіль зіграв унічию в Серії А

Джерело - Чемпіон.

Ювентус на виїзді поділив очки з Ромою (1:1) у центральному матчі 35 туру італійської Серії А. Це була четверта поспіль нічия в чемпіонаті, востаннє "стара синьйора" відзначалася подібною серією в лютому-березні 2012 році, коли її тренував Антоніо Конте.

До зустрічі в Римі туринці зіграли в лізі внічию з Кальярі (2:2), Торіно (0:0) та Міланом (0:0).

4 - Juventus have drawn four #SerieA matches in a row for the first time since February-March 2012, under Antonio Conte. Impact.#RomaJuventus — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 5, 2024

В інших матчах ігрового дня Емполі, за який виступає українець Віктор Коваленко, розписав нульову нічию з Фрозіноне, Дженоа без іншого гравця з України Руслана Малиновського, який відновлюється від травми, зіграла внічию з Міланом. Коваленко весь матч провів на лаві запасних.

Нагадаємо, напередодні Інтер несподівано поступився Сассуоло, а Монца зіграла внічию з Лаціо.

Зазначимо, що наступного сезону від Італії в ЛЧ вперше в історії візьме участь 5 команд.