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Ювентус уперше за 12 років чотири рази поспіль зіграв унічию в Серії А

Сьогодні 01:04 77 0
Ювентус уперше за 12 років чотири рази поспіль зіграв унічию в Серії А
#Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Ювентус на виїзді поділив очки з Ромою (1:1) у центральному матчі 35 туру італійської Серії А. Це була четверта поспіль нічия в чемпіонаті, востаннє "стара синьйора" відзначалася подібною серією в лютому-березні 2012 році, коли її тренував Антоніо Конте.

До зустрічі в Римі туринці зіграли в лізі внічию з Кальярі (2:2), Торіно (0:0) та Міланом (0:0).

В інших матчах ігрового дня Емполі, за який виступає українець Віктор Коваленко, розписав нульову нічию з Фрозіноне, Дженоа без іншого гравця з України Руслана Малиновського, який відновлюється від травми, зіграла внічию з Міланом. Коваленко весь матч провів на лаві запасних.

Нагадаємо, напередодні Інтер несподівано поступився Сассуоло, а Монца зіграла внічию з Лаціо. 

Зазначимо, що наступного сезону від Італії в ЛЧ вперше в історії візьме участь 5 команд

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