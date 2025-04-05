Легендарна біатлоністка виграла лижну гонку на 70 км, випередивши дворазову олімпійську чемпіонку

Легендарна біатлоністка Кайса Макаряйнен перемогла у марафоні Ylläs–Levi-hiihto (Юлляс-Леві).

Про це повідомляє Iltalehti.fi.

42-річна триразова володарка Великого кришталевого глобуса (2011, 2014, 2018) здолала 70 км за 3 години 4 хвилини і 16 секунд.

Вона на 18 секунд обійшла Рійту-Лісу Ропонен. Трете місце посіла 46-річна полячка Юстина Ковальчик-Текелі – дворазова олімпійська чемпіонкою та дворазовою чемпіонкою світу з лижних гонок.

"Після 50 км я була досить виснаженою, але зуміла дійти до фінішу", – прокоментувала Мякяряйнен свою перемогу.

Марафон Ylläs–Levi-hiihto. Лижі. 70 км:

Кайса Макаряйнен (Фінляндія) – 3.04.16 Рійта-Ліса Ропонен (Фінляндія) – 3:04.34 Юстина Ковальчик-Текелі (Польща) – 3:17.11

#hiihto Tuttuja naisia Ylläs-Levi 70km:n palkintopallilla 1.Kaisa Mäkäräinen 3.04.16,9 2.Riitta-Liisa Roponen 17,6 sek 3.Justina Kowalczyk 12.55. pic.twitter.com/LkuOjlrxwb — Jani Heiska (@Jani91604714750) April 5, 2025

Ylläs–Levi-hiihto – це змагання з лижних перегонів на довгі дистанції, які проводяться щорічно навесні та взимку в Лапландії. Гонка проходить у першій половині квітня. Дистанція катання від Юллясярві до Леві становить 70 кілометрів, а також пропонується коротша гонка на 55 кілометрів.

Зазначимо, що Кайса перемагала в цій гонці в 2023 році.

Макаряйнен завершила кар'єру ще в 2020 році, виступаючи лише на змаганнях на батьківщині. Зокрема, минулими вихідними Макаряйнен виграла дві золоті медалі чемпіонату Фінляндії в 2025 році.