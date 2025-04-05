Легендарна біатлоністка виграла лижну гонку на 70 км, випередивши дворазову олімпійську чемпіонку
Легендарна біатлоністка Кайса Макаряйнен перемогла у марафоні Ylläs–Levi-hiihto (Юлляс-Леві).
Про це повідомляє Iltalehti.fi.
42-річна триразова володарка Великого кришталевого глобуса (2011, 2014, 2018) здолала 70 км за 3 години 4 хвилини і 16 секунд.
Вона на 18 секунд обійшла Рійту-Лісу Ропонен. Трете місце посіла 46-річна полячка Юстина Ковальчик-Текелі – дворазова олімпійська чемпіонкою та дворазовою чемпіонкою світу з лижних гонок.
"Після 50 км я була досить виснаженою, але зуміла дійти до фінішу", – прокоментувала Мякяряйнен свою перемогу.
Марафон Ylläs–Levi-hiihto. Лижі. 70 км:
- Кайса Макаряйнен (Фінляндія) – 3.04.16
- Рійта-Ліса Ропонен (Фінляндія) – 3:04.34
- Юстина Ковальчик-Текелі (Польща) – 3:17.11
Ylläs–Levi-hiihto – це змагання з лижних перегонів на довгі дистанції, які проводяться щорічно навесні та взимку в Лапландії. Гонка проходить у першій половині квітня. Дистанція катання від Юллясярві до Леві становить 70 кілометрів, а також пропонується коротша гонка на 55 кілометрів.
Зазначимо, що Кайса перемагала в цій гонці в 2023 році.
Макаряйнен завершила кар'єру ще в 2020 році, виступаючи лише на змаганнях на батьківщині. Зокрема, минулими вихідними Макаряйнен виграла дві золоті медалі чемпіонату Фінляндії в 2025 році.