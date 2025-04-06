Два велогонщики померли під час любительської гонки в Бельгії.

Про це повідомляє CyclingUpToDate.

У неділю, 6 квітня в Бельгії пройде другий Монумент велосезону – легендарна одноденка Тур Фландрії. Напередодні, 5 квітня, дорогами Туру Фландрії відбулася любительська версія цієї ж гонки, We Ride Flanders 2025, у якій взяли участь понад 15 тисяч спортсменів.

Для двох велогонщиків це випробування виявилося занадто складним. Любитель із Нідерландів загинув під час сходження на хеллінген (підйом, вкритий бруківкою) Таайєнберг, серце любителя з Франції зупинилося на Оуде Кваремонті.

Обом спортсменам надали оперативну медичну допомогу, проте врятувати життя не вдалося. В середині гонки погано стало спортсменці з Франції, проте її вчасно госпіталізували, любителька не втрачала свідомості.