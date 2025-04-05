Два хуки зліва і суперник повалений: Алімханули брутальним нокаутом захистив титули IBF і WBO
Непереможний казахстанський боксер Жанібек Алімханули (17-0, 12 КО) провів захист титулів IBF та WBO у середній вазі (до 72,6 кг) проти француза Анауель Нгаміссенге (14-1, 9 КО).
Чинний чемпіон переміг нокаутом у 5 раунді.
Перші чотири раунди Жанібек впевнено контролював хід бою - суперник навіть побував у нокдауні. Уже тоді було зрозуміло, що всю дистанцію зустріч не витримає.
У 5 раунді Аліманхули двічі завдав хук з ліва. Перший удар здригнув опонента, а після другого той впав на канвас. Анауель зумів піднятися, але рефері прийняв рішення зупинити бій.
Бокс – бій за титули IBF та WBO
Жанібек Алімханули (Казахстан) – Анауель Нгаміссенге (Франція) ТКО 5
Нагадаємо, в андеркарді цього поєдинку, який відбувся в місті Астана (Казахстан), українець Ігор Шевадзуцький дав гідний бій дворазовому чемпіону ОІ Баходіру Джалолову.