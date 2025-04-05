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Два хуки зліва і суперник повалений: Алімханули брутальним нокаутом захистив титули IBF і WBO

Руслан Травкін — 5 квітня 2025, 23:44
Два хуки зліва і суперник повалений: Алімханули брутальним нокаутом захистив титули IBF і WBO
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Непереможний казахстанський боксер Жанібек Алімханули (17-0, 12 КО) провів захист титулів IBF та WBO у середній вазі (до 72,6 кг) проти француза Анауель Нгаміссенге (14-1, 9 КО).

Чинний чемпіон переміг нокаутом у 5 раунді.

Перші чотири раунди Жанібек впевнено контролював хід бою - суперник навіть побував у нокдауні. Уже тоді було зрозуміло, що всю дистанцію зустріч не витримає.

У 5 раунді Аліманхули двічі завдав хук з ліва. Перший удар здригнув опонента, а після другого той впав на канвас. Анауель зумів піднятися, але рефері прийняв рішення зупинити бій.

Бокс – бій за титули IBF та WBO

Жанібек Алімханули (Казахстан) – Анауель Нгаміссенге (Франція) ТКО 5

Нагадаємо, в андеркарді цього поєдинку, який відбувся в місті Астана (Казахстан), українець Ігор Шевадзуцький дав гідний бій дворазовому чемпіону ОІ Баходіру Джалолову. 

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