Два хуки зліва і суперник повалений: Алімханули брутальним нокаутом захистив титули IBF і WBO

Непереможний казахстанський боксер Жанібек Алімханули (17-0, 12 КО) провів захист титулів IBF та WBO у середній вазі (до 72,6 кг) проти француза Анауель Нгаміссенге (14-1, 9 КО).

Чинний чемпіон переміг нокаутом у 5 раунді.

Перші чотири раунди Жанібек впевнено контролював хід бою - суперник навіть побував у нокдауні. Уже тоді було зрозуміло, що всю дистанцію зустріч не витримає.

У 5 раунді Аліманхули двічі завдав хук з ліва. Перший удар здригнув опонента, а після другого той впав на канвас. Анауель зумів піднятися, але рефері прийняв рішення зупинити бій.

Бокс – бій за титули IBF та WBO

Жанібек Алімханули (Казахстан) – Анауель Нгаміссенге (Франція) ТКО 5

JANIBEK WINS BY TKO 🥊



Janibek Alimkhanuly drops Anauel Ngamissengue in Rounds 1 and 5 on the way to a 5th Round TKO win to successfully defend his WBO and IBF Middleweight Titles.#AlimkhanulyNgamissengue #JoyceHrgovic #TsyzuSpencer #Boxing pic.twitter.com/pyAWwm7ktL — Pure Combat Sport (@PureCombatSport) April 5, 2025

Janibek Alimkhanuly TKO5 Anauel Ngamissengue to retain the WBO/IBF middleweight titles. #boxing pic.twitter.com/ANpQbCCRps — Ezequiel (@Zekeboxing) April 5, 2025

Нагадаємо, в андеркарді цього поєдинку, який відбувся в місті Астана (Казахстан), українець Ігор Шевадзуцький дав гідний бій дворазовому чемпіону ОІ Баходіру Джалолову.