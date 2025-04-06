Хргович після перемоги: Джойс – сталь, я не вірю, що він витримав усі мої удари
Філіп Хргович
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Хорват Філіп Хргович (18-1, 14 КО) похвалив британського боксера Джо Джойса (16-4, 15 КО). Він відмітив стійкість суперника.
Слова боксера цитує Sky Sports.
"Цей хлопець – сталь. Я не міг повірити, що він витримав усі удари. Він міцний хлопець, звір, дуже сильний.
Дякую Джо за цю можливість. Я приїхав на короткому повідомленні, я був не зовсім готовий.
Я дуже радий повернутися і з нетерпінням чекаю великих боїв у майбутньому", – заявив 32-річний боксер.
Нагадаємо, за підсумками 10 раундів Хргович здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Після бою Філіп також заявив, що хоче провести реванш із Даніелем Дюбуа.