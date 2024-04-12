Італія майже гарантувала собі додаткове місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон

Джерело - Opta.
Італія майже гарантувала собі додаткове п'яте місце у Лізі чемпіонів сезону-2024/25 після перших чвертьфінальних матчів єврокубків.
Про це повідомляє Opta.
Статистичний портал оцінює ймовірність потрапляння п'ятої команди Серії А в найпрестижніший єврокубковий турнір в 99,8%. Зазначимо, що наразі п'яте місце чемпіонату посідає Рома, яка випереджає Аталанту на 5 очок.
За ще один додатковий слот у ЛЧ борються Англія та Німеччина. Opta вважає, що в Англії шанси вищі (57,8% проти 41,8%). А ось шанси Іспанії та Франції мінімальні (0,1% та 0,4% відповідно).
Додаткові місця у турнірі з'явилися після рішення УЄФА впровадити новий формат з сезону-2024/25, коли замість звичного групового турніру з 32 клубами буде загальна ліга 36 команд з матчами за швейцарською системою.