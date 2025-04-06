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Черкаські Мавпи переграли Кривбас та пробились у півфінал плейоф Суперліги

Володимир Максименко — 6 квітня 2025, 16:00
Черкаські Мавпи переграли Кривбас та пробились у півфінал плейоф Суперліги
ФБУ

Черкаські Мавпи вдруге обіграли Кривбас та вийшли у півфінал плейоф чемпіонату України.

Зустріч завершилась з рахунком 70:60 на користь підопічних Нагорного.

Найкращими гравцями матчу стали представники черкащан Агафонов та Клімов, які записали на свій рахунок по 14 очок, але Андрій виконав більше підбирань – 8 проти трьох.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга
Матч-відповідь, 1/4 фіналу

БК Кривбас – Черкаські Мавпи 60:70 (12:17, 17:17, 23:23, 8:13)

Наступним суперником черкаського колективу стане чинний чемпіон та володар Кубку України – БК Дніпро.

Напередодні Запоріжжя змогло у матчі-відповіді зрівняти рахунок у серії з Рівним.

Черкаські мавпи БК Кривбас Суперліга з баскетболу

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