Черкаські Мавпи переграли Кривбас та пробились у півфінал плейоф Суперліги

Черкаські Мавпи вдруге обіграли Кривбас та вийшли у півфінал плейоф чемпіонату України.

Зустріч завершилась з рахунком 70:60 на користь підопічних Нагорного.

Найкращими гравцями матчу стали представники черкащан Агафонов та Клімов, які записали на свій рахунок по 14 очок, але Андрій виконав більше підбирань – 8 проти трьох.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

Матч-відповідь, 1/4 фіналу

БК Кривбас – Черкаські Мавпи 60:70 (12:17, 17:17, 23:23, 8:13)

Наступним суперником черкаського колективу стане чинний чемпіон та володар Кубку України – БК Дніпро.

Напередодні Запоріжжя змогло у матчі-відповіді зрівняти рахунок у серії з Рівним.