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🥇16-річна Онофрійчук вчетверте поспіль виграла золото у багатоборстві

Микола Дендак — 5 квітня 2025, 21:06
🥇16-річна Онофрійчук вчетверте поспіль виграла золото у багатоборстві
Таїсія Онофрійчук
Ulrich Faßbender

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук стала переможницею етапу Кубку світу, який проходить у болгарській Софії.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

16-річна українка набрала 114,450 бала та випередила усіх суперниць. Також вона кваліфікувалась у всі чотири фінали з найкращими результатами.

Інша представниця України Поліна Каріка посіла 9 місце у багатоборстві. До того ж вона вийшла у фінал з булавами, який відбудеться завтра, 5 квітня.

Варто зазначити, що для Онофрійчук це вже четверта поспіль перемога у багатоборстві. Попередні три Таїсія здобула на етапах Гран-прі в Тарту (Естонія), Марбельї (Іспанія) та Тьє (Франція).

Окрім цього, в Тьє Онофрійчук виграла чотири золоті нагороди у фіналах з обручем, з м'ячем, з булавами та зі стрічкою. Ще дві медалі на рахунку Каріки: срібло у змаганнях з обручем та бронза в булавах. Також Україна здобула срібло в командних змаганнях з п'ятьма стрічками.

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