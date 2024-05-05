Інтер несподівано поступився Сассуоло: результати матчів 35 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
4 травня у 35 турі італійської Серії А Монца вдома зіграла внічию з Лаціо, а Інтер на виїзді програв Сассуоло.
Чемпіонат Італії — Серія А
35 тур, 4 травня
Монца — Лаціо 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 — 11 Іммобіле, 1:1 — 75 Джурич, 1:2 — 83 Весіно, 2:2 — 90+2 Джурич
Сассуоло — Інтер 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 — 20 Лор'єнте
Напередодні Болонья зіграла у нульову нічию з Торіно і продовжує утримувати четверту позицію в турнірній таблиці Серії А. Зазначимо, що наступного сезону від Італії в ЛЧ вперше в історії візьме участь 5 команд.